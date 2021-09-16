Fiyatlar el yakıyor, 900 TL'ye kiralık! Tek oda, penceresi yok

Bir tanesinde ise tek kişilik odalarında yer olduğunu öğrendim ve yola koyuldum. Çağlayan’da bulunan pansiyonun tek kişilik odasında pencere ve havalandırma yoktu. Yatak ve bir dolap zor sığdırılmış. Bu odanın fiyatı 850 TL.

Görevli eğer cam ve TV istiyorsam da ücretin 1150 TL’ye çıkacağını belirtti. Aynı pansiyonda 12 kişiliğe kadar odalar da var fakat hepsi dolu. Kalan kişiler ise öğrenciler, çalışanlar, bir kısmı ise yabancı uyruklu. Banyo ve tuvalet ortak kullanım fakat banyonun sıvaları dökülmüş ve çok pisti.

Bir elektrik panosunun üzerinde ‘Öğrenciye, bekara kalacak yer’ ilanıyla bulduğum ikinci apart ise ulaşım açısından çok ters bir yerdeydi. Apartmanın girişinde bir tekstil atölyesi ve çay ocağı bulunuyordu. Giren, çıkanı kontrol etmek mümkün değildi ve hiç temiz gözükmüyordu.