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Fiyatlar açıklandı! 1125 lira olarak belirlendi

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 11:55

Herkes merak ediyordu. Fiyat açıklamadı yapıldı. Yurt içideki fiyat 1125 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.


Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)  Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim  bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi. 
 
Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş"  temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"  tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve  iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.
 
 Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi  kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun  ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve  Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk,  mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.
 
 "Geçtiğimiz yıl 557 bin 311 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine  dağıtılmıştır"
 
Başkanlığın, TDV ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin yaklaşık  30 yıldır "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle  devam etti:
 
 "Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına  uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Son derece şeffaf bir  şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri  tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve  vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet  Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban, yurt içinde il ve ilçeler olmak  üzere 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek  ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır."
 
 "20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin  ulaştırılması hedefleniyor"
 
 Bu sene de Türkiye ve dünyadaki birçok bölgede mazlum, mağdur ve  muhtaçlara iyilik elini büyük bir titizlikle ulaştıracaklarını vurgulayan Erbaş,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Biliyoruz ki bugün, bütün dünya zor bir süreçten geçmektedir. Zira  insanlığın yarısı sefalet içinde ve önemli bir kısmı da açlık sınırı altında bir  hayata mahkum edilmiştir. Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse  dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör  olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi  vermektedir. Bu bağlamda yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve acılar karşısında  elbette her birimizin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla adalet ve merhamet  medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görev düşmektedir. Müslümanlar  olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek  dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz  gerekmektedir."
 
Yurt içinde ve yurt dışında kurbana hazırlık çalışmalarının büyük bir  titizlikle yapıldığının altını çizen Erbaş, "Bu çerçevede milletimizin destek ve  teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan  fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir.  Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il 922 ilçede,  yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize  halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah." dedi.
 
"81 ilde kurban bağış stantları kurulacak"
Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise  büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili  ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde  yürütüleceğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:
 
 "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim  bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir.  Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış  yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini  verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT  şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban  organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312  4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi  alabileceklerdir."
 
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bağışlarını kolaylıkla  yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları  da kurulacağını bildiren Erbaş, "1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde  merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği  stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi  alınabilecektir." dedi.
 
  
 

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