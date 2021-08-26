Fiyatlar 305 TL! Veliler dikkat, hemen yapmanız gereken...

Milyonlarca öğrenci için 6 Eylül'de okul zili çalıyor. Uzun süredir yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler okulların açılmasını beklerken veliler okul öncesi masrafları düşünmeye başladı. Bir öğrencinin başlangıç için okul giderleri yaklaşık 305 TL tutuyor.

Milyonlarca öğrenci için okul heyecanı başladı. Aileler ise okul masraflarını en uygun ne şekilde giderebileceklerini düşünüyor. Öğrencilerin kırtasiye giderleri 305 lira tutuyor. Ancak yüz yüze eğitim sürecinde giderler devam edecek. Peki okullar açılırken alınacak yeni çanta, kıyafet gibi harcamalar için nasıl bir bütçe ayrılmalı? Çanta, defter, renk renk kalemler… Çocuklar gördükleri her şeyi isteyebilir ama işin bir de bütçe tarafı var. Çocukların her istediği alınmalı mı? Okul sürecinde öğrencilere harçlık verilirken nelere dikkat etmek gerekiyor. Posta gazetesinden Özlem Denizmen okulların açılmasına günler kala velilere yol gösterici olacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

İLK KURAL: SAMİMİYET

‘Daha küçük, paradan ne anlar? Büyüyünce nasılsa öğrenir’ demeyin. Bu, çocukların para ile geç tanışmalarına neden oluyor. Halbuki para ilk evde öğrenilir. Sizin parayla olan ilişkiniz, ona karşı konuşmalarınız çocuğunuzun para karakterinin oluşumunda en önemli etken.

Çocuğunuzla parayı konuşun, finansal durumunuz hakkında gerçekçi olun ama bu konuşmayı çocuklarınızı endişelendirmeden yapın. Örnek: Çocuğunuza harçlık verirken paranın sadece bizi bir noktadan diğer noktaya götüren bir araç olduğunu anlatın.