First Lady evi terk etti!

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray İletişim Direktörü ile aşk yaşadığı iddialarıyla başı derde giren ABD Başkanı Trump'a bir şok daha... Trump'ın porno film yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık sus payı ödemesi yaptığı iddialarının gündeme gelmesiyle First Lady'nin Beyaz Saray'ı terk ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eş Melanie Trump bir süredir geceleri D.C HOTEL'de geçiriyor. First Lady'nin Beyaz Saray'ı terk etmesinin nedeni ise Donald Trump'ın 2006 yılında beraber olduğu porno film oyuncusu Stormy Daniels’a ilişkilerini gizli tutması için 130 bin dolar rüşvet verdiği iddiası.

Art arda gelen skandallarla Trump çiftinin aralarının iyice bozulduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.

Ancak iddialar artık daha da ciddi. Donald Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızına sus payı ödediği iddiaları üzerine, Melania Trump geceleri Beyaz Saray yerine hotelde kalmaya başladı.

Söz konusu olayla ilgili haberlerin ik ortaya çıktığı zaman da First Lady'nin eşi ile Davos Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.