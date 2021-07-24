Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu bildirilirken 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, ''Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!'' ifadeleri kullanıldı.