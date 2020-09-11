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Filistin'den flaş karar! Büyükelçisini geri çekti

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 22:05 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 22:35

Filistin yönetimi, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varmasına tepki için Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.


Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri  Bakanı Riyad el-Maliki'nin Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme  anlaşmasına varmasına karşı atılacak adımları görüşmek amacıyla Filistin'in  Manama Büyükelçisini geri çağırdığı belirtildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından  bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme  konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
 
Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan  anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde  nitelendirmişti.
 
Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme  anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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