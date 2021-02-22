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Sur'un eski Belediye Başkanı Buluttekin'e 7 yıl hapis cezası

22 Şubat 2021 Pazartesi - 11:36 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 11:40

Diyarbakır'ın Sur ilçesi eski Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin 7 yıl 6 ay ceza aldı.


Diyarbakır'ın Sur ilçesi eski Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldı.
 

 

Kaynak: TRT Haber

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