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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 1:46 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 1:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 5'i yargılanan 6 kişi gözaltına alındı.


Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri FETÖ sanığı bir grubun illegal  yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit ederek çalışma başlattı.
 
Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup Bodrum açıklarında  Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
 
Teknede yapılan aramada, ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM  Grup Amirliği ekiplerine teslim etti.
 
Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay  ve memur olduğu belirlendi.
 
Tekne kaptanı B.O. ve Organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı  yaptığı tespit edildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilecek.
 

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Muğla Bodrum FETÖ
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