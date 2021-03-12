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FETÖ elebaşı Gülen'den Yunanistan'a övgü: Kardeş ülkedir

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 18:04 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 18:04

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan'ı "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.


FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında  yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video  mesajı gönderdi.
 
Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir." ifadesini  kullandı.
 
Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan  Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet  ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü  altın ve gümüş ile yazılacak.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan  Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına  yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti.
 
Marku, özel MEGA televizyonunda katıldığı bir programda da FETÖ  elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırmıştı.
 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce FETÖ mensubu,  Yunanistan’a kaçmıştı.
 
Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8  darbeci askerle ilgili Türkiye’nin iade talebi, Yunan mahkemelerince kabul  edilmemişti.
 
ABD'li tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "Fethullah Gulen: A Life Of  Hizmet" adlı kitap, Yunanistan’daki Papazisis Yayınları tarafından Yunancaya  çevrilerek piyasaya sürülmüştü.
 

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Fetullahçı Terör Örgütü Yunan tanıtım
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