Ferhan Şensoy'a veda....

Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Usta tiyatrocu için bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlenecek. Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu.

