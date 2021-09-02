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Ferhan Şensoy'a veda....

DHA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 12:38 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 13:12

Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Usta tiyatrocu için bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlenecek. Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu.


Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
 
BABAMI KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
 
Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, 'Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.
 
Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
 
Usta oyuncuya veda töreninde sevenleri Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda hazır bulundu. 
 
 
Seyircisi Ferhan Şensoy'u uğurlamak için tiyatronun kapısında saatlerce bekledi.
 

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