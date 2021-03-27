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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 12:28 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 12:28

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.


Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi  Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf  içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle  gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin  katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
 Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7  Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.
  İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG)  katılabilecek. Yatırım fonları ancak OGG'ye dahil olarak ihalede yer alabilecek. OGG,  sadece yatırım fonlarından oluşamayacak ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu  tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya OGG'ye dahil olarak ihalede  bulunabilecek.
 
  

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Fenerbahçe Kalamış yat limanı özelleştirme
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