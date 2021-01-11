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FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 21:46 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 22:07

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı.


ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre,  ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre  binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.
 
Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak  tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde  17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar  olacak." ifadesine yer verildi.
 
Halka "yemin törenini sanal  ortamda izleyin" uyarısı
 
 Öte yandan geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent  Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor.
 
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte  20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın  yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.
 
Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını  onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları  Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
 
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş,  polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları  aşıp Kongre binasına girmişti.
 
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş,  yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.  Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
 

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