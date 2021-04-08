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Fatma Toptaş'tan nikah tarihi açıklaması

08 Nisan 2021 Perşembe - 12:25 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 12:25

Uzun süredir birlikte olduğu şef Gürkan Topçu ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Fatma Toptaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.


Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen oyuncu Fatma Toptaş, 'Minnoş' adını taktığı minik arabasını teslim almadan önce basın mensuplarını sorularını cevapladı.
 
NE ZAMAN EVLENİYOR? 
 
"Artan vaka sayıları nedeniyle ciddi anlamda büyük bir korku yaşıyorum" diyen Toptaş, uzun yıllardır birlikte olduğu Gürkan Şef'le ne zaman evlenecekleri konusuna açıklık getirdi. 38 yaşındaki oyuncu, "Pandemiden dolayı düğün tarihimiz henüz net değil. Bir sene geçmesine rağmen hala tuhaf geliyor bana. Uzun süredir ailemi göremiyorum. Sadece internet üzerinden görüntülü konuşabiliyorum. Korkum aileme ve çevreme bulaştırmak. Hep bu korkuyla yaşıyorum. Ah Çinli'ler ne diyeyim size" diye konuştu.
 
TARİH VERMİŞTİ 
 
Birkaç ay önce Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü çift, nikah masasına oturacakları tarih konusunda "İnşallah ağustos ayında... Allah nasip ederse yapacağız” açıklamasını yapmışlardı.
 

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