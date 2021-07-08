Fatin Rüştü Karataş TMSF Başkanlığı’na atandı. 8 temmuz 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. TMSF üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer getirildi. Peki, Fatin Rüştü Karataş kimdir? TMSF Başkanlığı’na atanan Fatin Rüştü Karataş nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş'ı atadı. Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atanmıştı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı

Fatin Rüştü Karataş kimdir?

1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.