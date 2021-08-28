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Fahriye Evcen-Burak Özçivit'ten Karan için ikinci dadı! Aylık maaşı...
Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı.
Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.