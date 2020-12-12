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Fahrettin Altun'dan bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 14:23 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 14:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadelerine ilişkin, "Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Altun, yaptığı açıklamada, bazı İran siyasetçilerin Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan  topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde  Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirini okuduğunu anımsatan  Fahrettin Altun, "Bir şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye  çalışılmaktadır. Söz konusu şiirde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını  işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile  getirilmekte ve hiçbir şekilde İran'ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir."  ifadelerine yer verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şanlı bir mücadele ile Karabağ'daki işgale  son veren Azerbaycan'ın kazandığı tarihi zaferin coşkusuna ortak olmak maksadıyla  bu dizelere konuşmasında yer verdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:
 
"Komşu bir ülkenin bölge barışı ve istikrarı adına da yeni bir sayfa  açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin  işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını  ve bugüne kadar işgalci konumda bulunan Ermenistan'ı sevindirecek bir tutum  sergilenmesini anlamakta zorlanıyoruz.
 
Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın  Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz.
 
İran'da mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi hedef alan kampanyanın, İran  İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi tarafından  'Safevi dönemi İran haritası' paylaşımıyla tarih olmuş bir devletin sınırlarının  gündeme getirilmesine kadar vardırılmasının da bölgemizde yürütülen barış  çabalarına ve kardeşlik hukukumuza zarar verici mahiyet taşıdığı ortadadır."
 
"İran tarafının tutumu protesto edilmiştir"
 
Ne Türkiye'nin ne de bir başka ülkenin toprakları üzerinde bu şekilde  hak iddia edilmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Fahrettin  Altun, "İran makamlarının ülkemize yönelttiği haksız suçlamalara güçlü tepkimiz  ve İran makamlarının bundan sonra ülkemize yönelik yaklaşımında azami özen ve  hassasiyeti göstermesine ilişkin beklentimiz, dün akşam Dışişleri Bakanlığımıza  çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisinin dikkatine getirilmiş, İran tarafının  tutumu protesto edilmiştir." açıklamasına yer verdi.
 
Türkiye'nin, İran'ın zor zamanlarında uluslararası baskıları da  göğüslemek pahasına İran devletinin ve halkının yanında durarak kendilerine  destek olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
 
"Bölgemizin barış, istikrar, huzur ve güvenliğinin ülkelerimize büyük  sorumluluklar yüklediği bir dönemde, ikili ilişkilerimize gölge düşürebilecek her  türlü tutum ve söylemden hassasiyetle kaçınılmasının son derece önemli olduğunu  hatırlatıyoruz.
 
İran makamlarına, bu vehimli ruh halinden bir an önce kurtulmalarını,  ortak tarihi geçmişimizden ve halklarımız arasındaki güçlü bağlardan husumet  değil olumlu bir gündem yaratmak için yararlanmalarını tavsiye ediyoruz."
 

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Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan iran
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