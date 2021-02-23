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Facebook'tan flaş karar! Kaldırıyor

DHA |  23 Şubat 2021 Salı - 9:09 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 9:09

Sosyal medya kuruluşu Facebook’un Avustralya haber sitelerine koyduğu yasağı kaldırmayı planladığı belirtildi.


Facebook, 17 Şubat'ta Avustralya medya şirketlerine ürettiği haberler için ödeme yapılmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalılar'ın platformdaki haber paylaşımını engelledi. Son gelişmelerle birlikte Facebook Avustralya’ya koyduğu yasağı kaldırmaya hazır olduğunu duyurdu. Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg yaptığı açıklamada, "Avustralya haberleri Facebook platformuna geri yüklenecek ve Facebook, Avustralyalı medya kuruluşlarıyla müzakerelere girmeyi ve içerik için ödeme yapmak üzere anlaşmalara varmayı taahhüt etti" dedi.
 
 
 
 

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Facebook Avustralya karar
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