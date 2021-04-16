Facebook satın almak için Hindistan ile el sıkıştı

Teknoloji devleri yenilebilir enerji kaynakları için farklı projeler ve bütçeler ayırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya devi Facebook, Güney Asya ülkesindeki projesi için ilk anlaşmayı yaptı.
Hindistan'da yerel bir rüzgar enerjisi şirketi ile gerçekleşen anlaşma, 32 megavatlık rüzgar enerjisi projesi, Facebook ve Mumbai merkezli CleanMax'ın Hindistan'ın elektrik şebekesine yenilenebilir enerji sağlamak için birlikte çalıştığı daha büyük bir rüzgar ve güneş projeleri portföyünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Şirketler birlikte çalışacak ve çevresel koşullara uyumlu olarak projeler geliştirilecek.
Facebook'un yenilenebilir enerji başkanı Urvi Parekh Reuters için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şirketin elektrik santrallerinin sahibi olmadığını, bunun yerine yenilenebilir enerji şirketi ile “uzun vadeli” elektrik satın alma anlaşmaları imzaladığını söyledi.
Akabinde ise Uluslararası Enerji Ajansı geçen yıl, Facebook gibi teknoloji şirketlerini çalıştıran veri merkezlerinin dünyanın toplam enerjisinin yüzde 1'ini kullandığını söyledi. Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketler karbonsuz şirketler ve ofisler için çalışmalarını sürdürüyor.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçen günlerde şirketin küresel operasyonlarının artık tamamen yenilenebilir enerji ile desteklendiğini ve net sıfır emisyona ulaştığını duyurdu.