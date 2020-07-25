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F-16'ların ömürleri uzatılıyor

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 16:40

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HKK) teslim edildi.


Cumhurbaşkanlığı SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve  Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler  kapsamında F-16'nın gerekli görülen yerlerinde tamir ve değişim ile gövde  üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.
 
Kabul test ve muayene faaliyetleri sonrası HKK pilotları tarafından  son test uçuşu yapılarak, ilk F-16 Blok-30 uçağının kabul işlemi başarıyla  gerçekleştirildi. Böylece, F-16 yapısal iyileştirme faaliyetlerinde önemli bir  kilometre taşı tamamlandı.
 
F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile Hava Kuvvetlerinin ana vurucu  unsuru olan F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate  çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal  iyileştirmesi planlanıyor. 
 

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