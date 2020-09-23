Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman, Ekim ayının kaçında yatacak? KÇÖ ne zamana kadar devam edecek?

Kısa çalışma ödeneği hakkındaki haberler vatandaşın gündeminden düşmüyor. Koronavirüs salgını sürecinde işçi ve işverenlere ekonomik destek olmak amacıyla başlatılan KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Peki KÇÖ ne zaman bitecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRECEK?
Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla iki ay daha uzatıldı. İşçiler ve işverenler kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanacak.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EYLÜL AYI KÇÖ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirmişti. Ödemeler hesaplara yatırıldı.
Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti. Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin de Ekim ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor.
İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI
Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.