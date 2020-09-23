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Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman, Ekim ayının kaçında yatacak? KÇÖ ne zamana kadar devam edecek?

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman, Ekim ayının kaçında yatacak? KÇÖ ne zamana kadar devam edecek?