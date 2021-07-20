Evrenin sırlarını içeren 4.6 milyar yıllık asteroit bulundu!

Bilim insanları İngiltere'de bulunan asteroitin 4.6 milyar yaşında olduğunu ve antik kaya parçasının, Güneş Sistemi'nin oluşumu esnasında meydana geldiğini bildirdi. Araştırmacılar, göktaşının organik birleşikler içerdiğini, bu yüzden evrende yaşamın nasıl başladığına dair bulunan en eski kanıtlardan biri olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, bu yılın başlarında İngiltere 'de bulunan 4.6 milyar yıl öncesine ait eski bir göktaşının muhtemelen Güneş Sistemi'nin doğuşundan kalan kozmik bir enkaz kalıntısı olduğunu açıkladı.

NTV'nin haberine göre, 5 metre uzunluğa sahip, paha biçilmez meteor parçası, Mart ayında Gloucestershire'daki Woodmancote köyü yakınlarında kimyager Derek Robson tarafından bulundu.

Bilim insanları, göktaşının Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağındaki 'ilkel evinden' 180 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini ve Dünya'da yaşamın nasıl başladığına dair soruları yanıtlayabileceğini düşünüyor.

ORGANİK BİLEŞİKLER İÇERİYOR

Bununla birlikte, antik kaya parçası, biyolojik malzeme içeren bir göktaşı türü olan karbonlu kondritin nadir bir örneğini oluşturuyor. Dünya'ya düşen meteorların yalnızca yüzde 5'inden daha azı bu sınıflandırmaya ait.

28 Mart sabahı Woodmancote dışındaki çamurlu tarlalarda göktaşı bulan Robson, "Karbonlu kondritler, tüm canlılarda bulunan amino asitler de dahil olmak üzere organik bileşikler içerir. Dünya doğmadan önce var olan bir materyalden bu tür bileşiklerin varlığını tespit edebilmek ve doğrulayabilmek, yaşamın nasıl başladığını anlamak için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Diğer taraftan, İngiltere’de yer alan Loughborough Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapısını ve bileşimini belirlemek için göktaşı üzerinde bir çalışma yapıyor ve sonuçlarını yakın zamanda yapılacak bir çalışmada yayınlayacaklar.

Yüzey morfolojisini nanometre ölçeğinde (metrenin milyarda birine eşit) araştırmak için elektron mikroskobu da dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanan araştırmacılar, göktaşının ayrıntılarını yüksek hassasiyetle gösteren çarpıcı yeni görüntüler yayınladı.

Bilim insanları, şimdiye kadar, göktaşının Güneş Sistemi’nin gezegenlerini ve aylarını oluşturmak için bir araya geldiğinde çoğu eski uzay enkazının yaşadığı şiddetli kozmik çarpışmalara asla maruz kalmadığını buldu. Ancak asteroit, daha önce kaydedilmiş diğer örneklerde hiç görülmemiş bir fiziksel yapı içeriyor.

'NADİR BİR FIRSATA SAHİBİZ'

Loughborough Malzeme Karakterizasyon Merkezi'nde (LMCC) optik ve elektron mikroskobu uzmanı olan Shaun Fowler, "İç yapısı kırılgan ve gevşek bir şekilde bağlı, çatlak ve gözenekli bir yapısı var. Termal metamorfoz (başkalaşım) geçirmiş gibi görünmüyor, bu da Mars'ın ötesinde, el değmeden oturduğu anlamına geliyor. Bu durum, gezegenlerden herhangi biri oluşmadan önce, ilkel geçmişimizin bir parçasını incelemek için nadir bir fırsata sahip olduğumuzu gösteriyor” dedi.