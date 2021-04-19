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Evlilik terapisi de çare olmadı!

19 Nisan 2021 Pazartesi - 14:55 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 14:55

Oyuncu Fulya Koçak, rejisör ve yönetmen eşi Akif Yeşilkaya’nın ilgisiz, agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek evi terk ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.


 Koçak, 2009 yılında evlendiği Yeşilkaya’nın çocuk konusunda da ilgisiz ve sevgisiz olduğunu, sürekli kendisini suçlar şekilde davrandığını belirtti. Oyuncu, evliliğini kurtarmak için evlilik terapistine gittiğini ancak bunun da sorunlarına çare olmadığını söyledi. Koçak, 100 bin lira tazminat, 1500 lira nafaka, Ankara’daki daire ve banka hesaplarındaki 280 bin lirayı talep ederken, Yeşilkaya iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. 
 

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