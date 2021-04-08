Evinin bir odasını kadına kiraladı! Olanlar oldu

İstanbul Fatih’te yaşayan 58 yaşındaki Bilal D. evininin bir odasını Irak vatandaşı olan 37 yaşındaki Zülbeyt H.’ye bin 300 lira karşılığında kiraladı. Kira kontratı yapmayan Zülbeyt H. eve girerken bin 300 lirayı Bilal D.’ye verdi. Ancak aradan geçen birkaç günün ardından arkadaşı Mehmet T. ile eve gelen D., yeniden kira isteyince olanlar oldu.

KİRAYI VERMEYİNCE BIÇAKLA SALDIRDI

Kirayı yeni verdiğini ve ay başından önce bir daha vermeyeceğini söyleyen Zülbeyt H. Bilal D. ve Mehmet T. nin saldırısına uğradı. Olayın ardından Zülbeyt H.’nin şikayetiyle gözaltına alınan Mehmet T. ile Bilal D. ise H.’yi suçladı. Bilal D. polise verdiği ifadede evini aslında Ali isimli bir kişiyle paylaştığını, Zülbeyt H.’nin de onun misafiri olduğunu söyledi. Arkadaşı Mehmet T. ile alkol aldıktan sonra eve gittiklerinde Ali isimli kişiyi görmediğini anlatan Bilal D., “Ali’nin nerede olduğunu sordum. Nerede olduğunu bilmediğini söyleyince ben de, ‘Ali yoksa sen de git’ dedim. Arapça bağırıp çağırmaya başladı. Sonra da masanın üzerinde duran meyve bıçağını alarak bize saldırdı” dedi.

“DAYANAMAYIP YUMRUK ATTIM”

Mehmet T. ise ifadesinde arkadaşı Bilal D.’nin kendisini evine davet ettiğini ve gittiklerinde Zülbeyt H. ile karşılaştıklarını söyleyerek, “Bilal gitmesini isteyince, ‘Gitmiyorum’ diyerek hakaret etmeye başladı. Ben de dayanamayarak kendisine yumruk attım. Bu kez o da masanın üzerinde duran bıçağı alarak bize saldırdı. Beni sol kaşımın üzerinden yaraladı. Biz de evden ayrıldık” dedi. Zülbeyt H. ise alınan ifadesinde kirayı daha 4 gün önce verdiğini ancak ikilinin yeniden kendisinden kira istediğini söyleyerek, “Sarhoş olduklarını anladım. Daha sonra ikisi birden bana saldırdı. Mehmet T. cebinden çıkardığı bıçağı bana salladı ama isabet ettiremedi. Ben de kendimi korumak için onlara vurdum” dedi.

EV SAHİBİNE DAVA AÇILDI