Evi olanlar dikkat! 10 kat arttı, tek konut için...

NASIL HESAPLANIR?

Değerli Konut Vergisi için evin değeri hesaplanırken Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değeri dikkate alınıyor. Bu rakama her yıl yeniden değerleme oranı ekleniyor. 2021 için uygulanan yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı (yüzde 4.55) eklendiğinde bu yıl için ortaya çıkan rakamlar şöyle:

- 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3,

- 10 milyon 455 bin TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6,

- 10 milyon 455 bin TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10.

HER YIL BEYANNAME

2021 yılı için DKV beyannameleri şubat ayında verildi. Ancak mükelleflerin unutmaması gereken bir detay var. Takip eden yıllar için yıllık olarak beyanname verilecek. Mükellefler beyannamelerini, konutun bulunduğu belediyeden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebiliyor. Vergi dairesine gitmeden e-beyanname şeklinde de göndermek mümkün.