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Eve giren hurdacı fark etti! Yaşlı çifti hareketsiz görünce...

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 18:21 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 18:21

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Naciye (64) ve Mustafa Sabri Savran (63) evlerine gelen hurdacı tarafından ölü bulundu. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Dursunbey ilçesi Bozyokuş Mahallesi İsmaildayı Caddesi'nde  bulunan  bir apartman dairesinde yaşayan Naciye ve Mustafa Sabri Savran'a ait eve önceden sözleştikleri iddia edilen bir hurdacı gitti. Evin kapısının açık olduğunu fark eden hurdacı, içeri girdiğinde Savran çiftinin hareketsiz yattığını görerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Savran çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Savran çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesir Dursunbey hurdacı
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