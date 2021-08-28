Evden çalışırken omurga sağlığınızdan olmayın!

Pandemi sürecinde pek çok kişi evden çalışma sistemine geçti. Evde çalışmayla birlikte hareketsiz geçirilen zaman arttı ve birçok kişi belirli omurga problemleri yaşamaya başladı. Yaşanılan bu problemler kişileri hem fiziki hem de mental olarak etkilediği gibi yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Sağlıksız bir omurganın vücudun çeşitli bölgelerinde fonksiyon azalmasına ve dejenerasyona yol açabileceğini söyleyen Uzm. Fzt. İbrahim Bulut, omurga sağlığımızı korumak için sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Oturma sürenizi azaltın

İlk olarak otururken, yürürken veya ağırlık kaldırırken iyi bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. İyi bir duruşun omurganın sağlıklı eğriliğini korumak için çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Fzt. Bulut, “Bir masada çalışırken boynunuz dik, omuzlarınız arkada ve karın bölgenizi sıkı tutmak, omurganızı düz tutmaya ve yanlış hizalanmasını önlemeye yardımcı olacaktır” diyor. Toplam oturma süremizi azaltmak da omurga sağlığımız için büyük önem taşıyor. Saatlerce oturmak omurganızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Alt omurgalarımızın diskine uygulanan basıncın oturma pozisyonunda ayakta durma pozisyonuna göre 3 kat daha fazla olduğunu anlatan Uzm. Fzt. Bulut, hareketin omurgamızı ve bizi sağlıklı tuttuğunu, bu nedenle sık sık mola vermenin, ev içinde yürüyüşler yapmanın faydalı olacağını belirtiyor.

Uzm. Fzt. İbrahim Bulut, ergonomik, beli destekleyen ve iyi bir duruşu sağlayan çalışma sandalyesi ve uygun bir masanın omurga problemlerini önlemede yardımcı olduğunun altını çiziyor. Uzm. Fzt. Bulut, iyi bir çalışma sandalyesinin sahip olması gereken özellikleri şöyle anlatıyor: “Yüksekliği ayarlanabilir olmalı, genişliği ve derinliği kullanıcıyı rahatça desteklemek için yeterli olmalıdır. Masa ölçülerinde ise masa ile bacak yüksekliğiniz arasında boşluk olmalıdır ve yüksekliği ayarlanabilmelidir.”

Egzersiz yapın ama dinlenmeyi de unutmayın

Düzenli egzersiz yapmak, karın ve sırt kaslarını güçlendirmede önemli rol oynuyor. Düzenli ve doğru türde bir egzersiz alışkanlığı, belinizi aşırı basınçtan kurtarıyor ve omurga pozisyonunuzu koruyor. Böylelikle omurga problemi yaşama ihtimalinizi en aza indiğini söyleyen Uzm. Fzt. Bulut, “Egzersiz aynı zamanda stresinizi azaltıyor, zihinsel sağlığınızı geliştiriyor. Birçok araştırma, güçlü bedenlerin güçlü bir zihni korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Egzersiz yapmak kadar omurganıza dinlenmek için yeterince zaman vermek de şart. Yatağınızı ve yastığınızı doğru seçip uyku halinde omurgamızın yanlış konumlanmasını önlemek gerekiyor. Bacaklarınızın arasına bir yastık alarak omurganızdaki basıncı azaltın. Beslenmenize de dikkat edin. Çünkü vücudunuza ne verirseniz onu geri alırsınız. Sürekli yağlı, şekerli, sağlıksız yiyecekler merkezi sinir sisteminiz de dahil olmak üzere sağlığınızı bozar. Kalsiyum, magnezyum ve D vitamini alımlarına dikkat edin. Beslenme konusunda bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz” diyor.