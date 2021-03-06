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Ev ve araba ile ilgili flaş karar! Yeni dönem
Araba ve ev almak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Resmen açıklandı. TBMM Genel Kurulu’nda, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını da içeren düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak.
Faizsiz ev ve araba satan kuruluşlarla ilgili devlet düğmeye bastı. Konuyla ilgili yeni bir yasa çıktı. Yasa sayesinde vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.