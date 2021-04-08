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Ev ve araba alacakları ilgilendiriyor! Faizsiz sistemde yeni dönem

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 20:32 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 20:32

Ev ve araba alacakları çok yakından ilgilendiren haber. Resmen başladı. Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylece faizsiz finansman şirketleri resmen yasal alt yapıya kavuştu. Bu çerçevede 35 şirket faizsiz konut sistemi çerçevesinde BDDK’ye başvurdu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.


 BDDK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Finansal  Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan  değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK  tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.
 
Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin BDDK'ya başvuru  yapmalarının zorunlu olduğu ve başvuru yapmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette  bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada,  belirlenen başvuru süresinin dün sona erdiği ifade edildi.
 
Açıklamada, BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketlerin,  değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceği  belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Diğer taraftan, intibak talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurulu tarafından uygun bulunanlar, sektörde faaliyetlerine devam edecek olup,  intibak talebi reddedilen şirketler ise ret kararından itibaren faaliyetlerine  devam edemeyecektir. Dolayısıyla bugün itibarıyla intibak başvurusunda bulunduğu  ifade edilen şirketler haricinde, tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya  alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan  ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman  şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri  kullananlar hakkında kurumumuz tarafından 'izinsiz faaliyette bulunmak' suçundan  adli mercilere başvuruda bulunulacaktır."
 
Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak  başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere  itibar etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, bu kapsamdaki eylemleri  gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesinin  önemine işaret edildi.
 
Açıklamada ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin  kamusal bir güvence altına alınmadığı hususu vatandaşların bilgisine sunuldu.
 
Öte yandan, BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, dün itibarıyla  35 şirket intibak başvurusunda bulundu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si  ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.
 
BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle: 
 
BAŞVURUDA BULUNAN ŞİRKETLER
 
1    UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş.    İNTİBAK
2    FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.    İNTİBAK
3    EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
4    KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
5    MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
6    KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
7    BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş.    İNTİBAK
8    İMECE YATIRIM ORG. A.Ş.    İNTİBAK
9    YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.    İNTİBAK
10    FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
11    FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş.    İNTİBAK
12    YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.    İNTİBAK
13    ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.    İNTİBAK
14    TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş.    İNTİBAK
15    İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
16    GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
17    HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
18    İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.    İNTİBAK
19    DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.    İNTİBAK
20    NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
21    MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş.    İNTİBAK
22    SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.    İNTİBAK
23    DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş.    İNTİBAK
24    İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
(Varlıkevim Gayrimenkul
A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)
25    VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
26    İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.    İNTİBAK
(İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)
27    PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR.
SAN. VE TİC. A.Ş.
28    VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
29    EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
30    BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
(Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org.
Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı
altında birleşme suretiyle)
31    ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.
32    BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.    İNTİBAK
(Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir
suretiyle)
33    GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.
34    DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş.    İNTİBAK
(Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San.
Tic. A.Ş. çatısı altında
birleşme suretiyle)
 

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