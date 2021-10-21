Ev, arsa sahibi milyonları kapsıyor! 11 gün kaldı, ödemeyene faiz uygulanacak

Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri olan milyonlarca kişiyi kapsıyor! 11 gün sonra başlıyor. Ödemeyene faiz uygulanacak. Muafiyet şartlarını taşımayan herkes için ödenmesi zorunlu. Emlak Vergisi’nde yılın ikinci taksit dönemi başlıyor. İkinci ödeme dönemi 1 Kasım'da başlayıp, 30 Kasım'da sona erecek. Yeni ev alanların yapması gereken en önemli şeylerden biri hemen vergi için bildirimde bulunmak. Bildirim yapmazsanız, cezalı Emlak Vergisi ödersiniz. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü seneye başlayacak. Öte yandan bu yıl emekli olanlar vergi ödeyecek. Peki kimler vergiden muaf? Emlak Vergisi nereye yatırılıyor? İşte tüm detaylar...

Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde yılın ikinci taksit dönemi başlıyor. İlk taksitlerin 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödendiği verginin ikinci ödeme dönemi 1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da bitecek. Son taksidin ödenmesiyle bu vergide 4 yıllık dönem kapanacak. Eğer itirazlardan sonuç çıkmazsa önümüzdeki yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde 4-5 kat zamlı yeni oranlar devreye girecek.

DEĞERLER BELİRLENDİ

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Emlak Vergisi’nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. En son 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için arsa metrekare birim değerlerini (rayiç bedel) belirlemişti. Bu yıl ise 2022-2025 değerlerini belirleyecek komisyonlar toplandı, çoğu 30 Haziran itibarıyla kararlarını açıkladı.

İTİRAZ EDİLDİ

Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın 4-5 katı geçtiği görüldü. 2017’de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Bu yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı.

DAVALAR SONUÇLANMADI

Takdir komisyonlarında belirlenen değerlere itiraz süresi 7 Eylül itibarıyla doldu. Vergi Mahkemeleri’nde açılan davalardan henüz bir iptal kararı çıkmadığı gibi yürütmeyi durdurma talepleri de reddedildi. İtiraz sonuçlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart) çıkması bekleniyor. Mart ayında 2022 yılına ilişkin vergi dönemi başlıyor. Bir sonuç çıkmazsa takdir komisyonu kararları uygulanacak. Taksit ödemesi sonrasında bir iptal kararı gelirse, mahsuplaşma yapılacak.

BİLDİRİM ŞART

Bu yıl ev satın aldıysanız, tapuyu hallettikten sonra yapmanız gereken ilk şey, Emlak Vergisi için evin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirimde bulunmak. Emlak Vergisi bildirimi yapmak için tapunuzun ve kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Bu bildirimi yapabilmek için süreniz sınırlı. Satın alma işleminin gerçekleştiği yılın sonuna kadar bildirim yapmalısınız. Bildirim yapmazsanız, cezalı Emlak Vergisi ödersiniz.

BU YIL ALAN SENEYE SORUMLU

Konut, arsa, işyerini elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar 2021’de vergi ödüyor. Yani, 2020 yılında mevcut gayrimenkulü olanlar ile 2020’de yeni bir gayrimenkul satın alanlar 2021 yılının Emlak Vergisi’ni ödüyor. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar, bu yıla ait verginin tamamını ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022’de başlayacak.

NEREYE YATIRILACAK?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Pandemi nedeniyle banka şubelerine gitmek istemeyenler, bankaların mobil uygulamalarından da bu işlemi gerçekleştirebilir.

GECİKME CEZASI VAR

Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Gecikme durumunda yüzde 1.6 oranında faiz uygulanıyor.

ŞİMDİ EMEKLİ OLANLAR NE YAPACAK?

Bu yıl emekli olanlar (2021), Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Çünkü muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıldan itibaren başlıyor.

EVİ KİRADAYSA...

Sahip olduğu tek evi kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar vergiden muaf sayılıyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.

KİMLER MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait vergiyi ödemiyor. Bir başka deyişle, Emlak Vergisi'nden ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri muaf. Emlak Vergisi muafiyeti konutlar için geçerli. Ayrıca belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılmayan araziler de muaf. Bu kapsamın dışında kalan tarlası, hissesi olanlar, bir de ev sahibiyse vergiden muaf olamıyor.

NASIL GERİ ALINABİLİR?

Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor. Meltem Kara Söyleyenoğlu / Posta