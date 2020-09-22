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Etiyopya ikinci uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 15:40 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 15:58

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ilk uydusunu fırlatmasının üzerinden bir yıl geçmeden uzaya ikinci bir uyduyu göndereceğini duyurdu.


Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay,  yaptığı açıklamada, Çin'deki bir uzay istasyonundan  aralık ayında fırlatılacak  uydunun yaklaşık 2 milyon dolara mal olduğunu belirtti.
 
Belay, "ET-SMART-RSS" adını taşıyan 12 kilogramlık uydunun tarım  faaliyetlerine yardımcı olacağını ve geçen yıl sonunda gönderilen ilk uydunun  göremedeği yerlere erişim sağlayacağını aktardı.
 
Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son  yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için  uyduya ihtiyaç duyuyor.
 
Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika ve Ruanda gibi çok az  sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.
 
Etiyopya, 10 yıl içerisinde uzaya 7 uydu fırlatmayı planlıyor.
 

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