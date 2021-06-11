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Esra Erol'da iğrenç olay! İki kız kardeş aynı adama kuma gitti
Esra Erol'da iğrenç olay gelen telefonla ortaya çıktı. İki kız kardeş Hashatun ve Hülya'nın aynı adamla birlikte yaşayarak kuma hayatı sürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca çocuk istismarı iddiası ise Esra Erol'u bile çileden çıkardı.
Esra Erol'da herkes şaşırdı. Önceki gün arka arkaya gelen şok ihbarların ardından dün Hashatun ile kardeşi Hülya'nın aynı adamla kuma olarak yaşadığı iddiası bomba etkisi yarattı. Stüdyo adeta buz kesti.