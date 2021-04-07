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Esra Erol'da bir skandal daha! 'Kocana uyku ilacı ver, sabaha kadar...'
Esra Erol’da iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer isimli bir kişiye kaçtı. Yaşanan bu olayın ardından bir skandal daha yaşandı. Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını söyledi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda biri resmi nikah biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçan Zeynep Manav’ın kızı şok bir iddiada daha bulundu. Annesinin, kardeşinin ameliyat parasını da alarak kayıplara karıştığını söyleyince herkesi şoke etti!
Esra Erol’da iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer isimli bir kişiye kaçmış ve olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu olaydan sonra bir skandal olay daha yaşandı.