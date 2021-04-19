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Eski sevgili dehşeti! Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

19 Nisan 2021 Pazartesi - 14:04 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 14:09

Mersin'de bir kadın ilişki yaşadığı kişiden ayrılmak isteyince şantaja maruz kaldı. Hukuk mücadelesi veren genç kadın yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.


Mersin'de yaşayan genç kadın 17 yaşındayken ilişki yaşadığı kişiden ayrılmak istedi. İddiasına göre hem cinsel istismara hem de şantaja maruz kaldı. 
 
 
Ardından ölüm tehditlerinin başladığını belirten genç kadın "Benim uygunsuz görüntülerimi çekiyor. Benim haberim yokken. Ben onu reddettiğimde bu görüntüleri bana atıp şantaj yaptı." dedi. Genç kadın savcılığa giderek şikayetçi oldu. Delillere rağmen takipsizlik kararı verildi. Ancak yapılan itirazlar sonuç verdi iddianame hazırlandı. Bu kez genç kadına yönelik tehditler başladı. "Seni Özgecan Aslan gibi öldüreceğim" gibi mesajlar alan genç kadın " Aklanmalarını istemiyorum, serbest bırakmayın yargılanmalarımı istiyorum. Öldürmeye, yaralamaya, yüzümüze kezzap atmaya cesaret edemesinler" dedi.

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