Eski savunma bakanına uyuşturucu suçlaması!

Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı.Savcılık, Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, hakkında hazırladığı iddianamede, eski bakanın 2012-2018'de görev yaptığı dönemde, "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Los Angeles'ta tutuklanan 72 yaşındaki Cienfuegos'un uzaktan bağlantıyla katıldığı New York 'taki duruşmada savcılık, iddialara kanıt olarak eski bakanın suç şebekesinin elebaşlarından biriyle yaptığı cep telefonu yazışmalarını gösterdi.

Savcılık, generalin rüşvet karşılığında şebekeye yönelik askeri operasyonları engellediği, onun yerine rakip suç şebekelerine yönelik operasyonlar yaptırdığı, şebeke liderlerinin hükümet ve bürokrasi içindeki yetkililerle bağlantı kurmasını sağladığını savundu.

Öte yandan, Cienfuegos'un şebeke üyelerine kendilerine yönelik adli soruşturma ve polis operasyonları hakkında önceden bilgilendirdiği, adli makamlar ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapan tanık ve muhbirlerin kimliklerini ifşa ettiği iddia edildi.