Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn 5 milyon euro ödeyecek

Ghosn, Lübnan'da olduğu için davaya katılamazken, avukatı Roeland de Mol, Amsterdam’daki duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, Carlos Ghosn'un tazminat talebini reddederken, Carlos Ghosn ile şirket arasındaki iş akdinin Nisan 2018 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Kararda, Ghosn'un, iş akdinin sona erdiği ve Nisan 2018'den sonra Ghosn'a yapılan ödemeler için Yönetim Kurulu'nun onayının olmadığı gerekçesiyle bu tarihten Kasım 2018'e kadar aldığı maaşları geri ödemesine hükmedildi.

Ghosn'un 8 ay boyunca aldığı maaş ve diğer hak edişlerin toplam 4 milyon 978 bin 780 euro olduğu kaydedildi.

Yargılama giderleri ve faizlerle birlikte Ghosn'un şirkete ödeyeceği rakam 5 milyon euroyu geçiyor.

Ghost, Nissan -Mitsubishi ortaklığının Hollanda'da iştiraki sayesinde Amsterdam’daki bağlı şirket aleyhine dava açma hakkı elde etmişti.