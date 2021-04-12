Eski kayınvalidesi tarafından kahvaltıda 5 yerinden bıçaklandı!

Konya'da Türkan A. (52), kahvaltı ederken, kayınpederinin eski eşi Safiye B. (49) tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. Mustafa A.'nın bıçağı alıp, Safiye B.'den kurtardığı eşi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Safiye B. gözaltına alındı.

Olay, dün Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre, konuşmak için geldi. Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı.

Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi. Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., Türkan A.'ya bıçakla saldırdı.