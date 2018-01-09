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Eski Başbakan İngiltere'de ortaya çıktı

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 16:05 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 16:05

Tayland'da görevi ihmalden yargılanırken ülkeyi terk eden eski Başbakan Yinglak Şinavatra'nın İngiltere'de olduğu bildirildi.


Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, basına yaptığı açıklamada,  İngiliz hükümetinden bir bakanın, Taylandlı yetkilileri, Yinglak'ın eylül ayından  beri İngiltere'de olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
 
Tayland hükümetinin, İngiltere'den, Yinglak'ın iadesini isteyip  istemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediğini söyleyen Don, "Öncelikle meseleyi enine boyuna değerlendirmeliyiz." dedi.
 
Eski başbakanın nerede olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın, Yinglak olduğu sanılan bir kadının İngiltere'nin başkenti Londra'da bir mağazadan çıkarken çekilen fotoğraflarının, birkaç hafta önce Tayland'da ve sosyal medyada yayılmasının ardından geldiğine dikkat çekildi.
 
Yinglak Şinavatra, eylül ayında, iktidardayken pirinç üreticilerine  destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak gıyabında 5 yıl  hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
22 Mayıs 2014'te askeri darbeyle görevinden alınarak 5 yıl siyasetten men edilen eski Başbakan Yinglak Şinavatra'nın, ağustos ayında ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.
 
Kaçtığı günden bu yana eski başbakanı gören olmazken, Yinglak'ın  Dubai'de ya da İngiltere'de olduğu ileri sürülüyordu.
 
Yinglak'a ait 4 adet kayıtlı pasaportun ekim ayında iptal edildiği duyurulmuştu.
 
Eski Başbakan'ın partisi, iktidarda olduğu 2011 yılında pirinç  üreticileri için destek programı uygulamıştı. Önce üreticiden büyük övgü alan  program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu. Programdaki  yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan  Yinglak ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.
 
Yinglak'ı 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan  Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan halk, Taksin'in ülkeye  dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı ekim ayında parlamentonun alt  kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı. Büyük çapta gösteriler  üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken  seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü  protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.
 
  
 

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