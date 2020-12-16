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Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 18:00

Eski bakanlardan Ömer Atila Sav, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti.


Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, Birliğin kurucu genel  sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav'ın vefatını başsağlığı mesajıyla  duyurdu.
 
Mesajda, "TBB kurucu genel sekreteri, 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk  devleti idealinin yılmaz savunucusu, ömrünü avukatlık mesleğinin gelişmesine  adamış, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de  üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan Avukat Atila Sav'ı kaybettik.  Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.
 
Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu  ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.
 
Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay  Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.
 
Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro  eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve  iki çocuk babasıydı.
 
Atila Sav'ın cenazesinin, yarın Karşıyaka Mezarlığında toprağa  verileceği öğrenildi.

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Ömer Atila Sav tedavi Ankara
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