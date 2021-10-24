24 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ermenistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

24 Ekim 2021 Pazar - 20:16 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 20:16

Ermenistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 20.04'te Ermenistan, Shirak'ta 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
 
Depremin, 5.88 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

ETİKETLER

Ermenistan deprem son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.