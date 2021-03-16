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Ermeni asıllı Kore gazisinin son isteği yerine getirildi: Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı

AA |  16 Mart 2021 Salı - 8:15 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 8:15

Almanya'nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.


51 yıldır Almanya'da yaşayan ve geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle  vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı  sarıldı.
 
Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya,  babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Babamın tek vasiyeti  son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada  gerçekleştirdik." dedi.
 
 
Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat  Kaya, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre  kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık" diye  konuştu.
 
 
Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını  evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi.
 
Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul  Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı.
 

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Ermeni Kore gazisi Türk bayrağı
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