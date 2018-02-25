25 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
6°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erdoğan'ın çağrısına uyup 80'inde "okullu" oldu!

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 11:34 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 11:34

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 80 yaşındaki Nadiye Elbeylioğlu, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.


Gaziosmanpaşa İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna katılan 10 kadın  kursiyer arasında yer alan 5 çocuk ve 10 torun sahibi Nadiye nine, gündüzleri  torununun çocuğunun eğitim gördüğü sıralarda öğleden sonra ise kendisi okuma ve  yazma dersi alıyor.
 
Nadiye Elbeylioğlu, annesinin henüz 1 yaşındayken vefat ettiğini ve  babasının da kendisini okula göndermediğini söyledi.
 
Okuma yazmaya çok heveslendiğini belirten Nadiye nine, kurs açıldığını  duyduğunda çok sevindiğini ve hemen kayıt yaptırdığını ifade etti.
 
Elbeylioğlu, okuma ve yazması olmadığı için büyük zorluklar yaşadığını  anlatarak, "Bir yere gittiğimde hep birilerine sormak zorunda kalıyordum. Bir  doktora gitsem kapısını bilmiyorum, otobüse binsem numarasını bilmiyorum. Bunlar  en mühim şeyler." dedi.
 
Kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine  Erdoğan'a teşekkür eden Nadiye nine, "Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hiçbir şey  bilmiyorduk, şimdi okuyoruz ve yazıyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı?" diye  konuştu.
 
Kurs öğretmeni Lokman Gürgen de Nadiye ninenin torununun çocuğunun  aynı sınıfta eğitim gördüğünü aktardı.
 
Nine ve dördüncü kuşaktan torunun aynı sınıfta eğitim görmelerinin  tesadüf olduğunu dile getiren Gürgen, Nadiye ninenin azmi ile diğer kursiyerlere  örnek teşkil ettiğini kaydetti.
 
UMRE, BEYAZ EŞYA VE ÇEYREK ALTIN HEDİYESİ
 
Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise okuma yazma  seferberliği kapsamında kentte açılan kurslara son 10 günde 2 bin 560 kişinin  kayıt yaptırdığını bildirdi.
 
Kayıt yaptıranların yüzde 95'ini kadınların oluşturduğuna dikkati  çeken Altınsoy, talep olan bütün okullarda kurslar açıldığını, 1 kişi dahi olsa  kursu açtıklarını aktardı.
 
Mustafa Altınsoy, kursiyerlerin kurslara katılımı için çok yoğun  teşvik olduğunu belirterek, kurs sonunda yapılacak çekilişle umre seyahati ile  çeyrek altın ve beyaz eşya hediye edileceğini söyledi.
 
Kurslara teşvikte bulunan il yöneticilerine teşekkür eden Altınsoy,  şunları kaydetti:
 
"Sayın Valimizin diğer illerde olmayan teşvikleri ve desteği var.  Okuma yazma öğrenen 10 kişiyi umreye gönderme taahhüdü var. Ayrıca 100 kişiye  televizyon ve buzdolabı gibi beyaz eşya desteği vereceğini söylediler, yine 100  kişiye çeyrek altın verecekler. Bunlar tabii okumanın bahanesi. Kursiyerlerimiz  sadece bunun için gelmiyorlar ama biz gelenlere de teşekkür mahiyetinde böyle  teşvik veriyoruz. Ayrıca Belediye Başkanımız Sami Aydın da 'Bu kampanyaya benim  de desteğim olsun' dedi ve 100 çeyrek altın ile diğer desteklerinin olacağını  söyledi. Öğretmenlerimiz en güzel şekilde özveri gösteriyorlar, okullarını  akşamları, cumartesi ve pazar açıyorlar. Herkesin kursa gelmesi için  çalışıyorlar, alan taraması yapıyorlar. Bize gelmeyenlere de biz gidiyoruz,  muhtarları, imamları arıyoruz."
 
İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, kursa katılanların yaş ortalamasının  60'ın üzerinde olduğunu, Sivas'ta yüzde 95'in üzerinde olan okur yazarlık oranını  yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini de ifade etti.

ETİKETLER

Sivas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan okullu oldu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.