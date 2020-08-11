Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyarette ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmeler ele alındı.
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Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
DHA | 11 Ağustos 2020 Salı - 15:54 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 15:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
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