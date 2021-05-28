Düzce’de engelli bireylerin aşılanmalarına başlandı. Orta düzeyde engelliler randevuyla Atatürk Devlet Hastanesi aşı birimine gelirken, ağır engelli bireyler ise evlerine gidilerek aşılanmaya başlandı. Hastanede aşı olan engelli kişiler, herkesin aşı olmasını istedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tüm engelli kişileri aşı olmaya davet ederek, “Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla ağır ve orta engelli vatandaşlarımız için aşı tanımlaması yapıldı. Bu sabah itibarıyla aşı çalışmalarına başladık. Aşı için tüm vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize beliyoruz. Çünkü Covid-19’u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Engelliler aşılanmaya başladı
Engelliler aşılanmaya başladı
DHA | 28 Mayıs 2021 Cuma - 13:50 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 13:50
Düzce’de, engelli kişilere koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz engelli kişilerin aşılanması için bugün çalışmalara başladıklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.
- Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon! Start verildi
- Mesanesinden 50 taş çıkarıldı
- Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak, 1 Haziran’da maskeler çıkarılacak mı?
- Bu uygulamalar bakışlarınızı değiştirebilir!
- Pandemi döneminde gebelik
- Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!