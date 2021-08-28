Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu! Türkiye'nin altın rezervi 4500 ton...

Türkiye'nin altın rezervini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Bakan Dönmez, bu yıl Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirterek, “Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton” dedi.

Son dakika haberine göre; CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM ’ye verdiği soru önergesinde, Türkiye’deki altın rezervleri konusundaki farklı açıklamalara dikkati çekerek, “Türkiye”nin altın rezervi kaç tondur?” diye sordu.

Dönmez, Akın’ın önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, “Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye’deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır” açıklamasını yaptı.

Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerve ilişkin ise, “Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur” bilgisini verdi. (Milliyet)