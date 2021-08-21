Emzirme döneminde uzak durulması gereken besinler!

Emzirme, annelerin bebeklerine yaşamın ilk aylarında ihtiyaç duydukları tüm besin ve gıdaları sağlamalarının doğal bir yoludur. Uzmanlar bir bebeğin hayatının ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak emzirme döneminde annelerin dikkat etmesi gerekenleri ve uzak durulması gereken besinleri anlattı.

Emzirmenin anne ve bebek için hem kısa hem de uzun vadeli sağlık açısından yararları bulunuyor. Anne sütü hem bebeği enfeksiyonlardan koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak emzirmenin önemini ve emzirme döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

EMZİRMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bebeğinizin sağlıklı büyümesinde en etkili faktör hiç şüphesiz beslenmesi. İlk 6 aylık dönemde bebeğin esas besin kaynağı olan anne sütü içerdiği koruyucu ve faydalı bileşikler sayesinde bebek beslenmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir.

Anne sütünün bebeğinize olan sayısız faydasının yanı sıra emzirmenin annenin kendi sağlığı üzerinde de kalp hastalığı, şeker hastalığı riskleri ile stresi azaltma gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. Metabolizma hızını arttırma etkisi de bulunan emzirme dönemi doğum sonrası kilolarınızdan kurtulmak için harika bir fırsat

EMZİRME DÖNEMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu dönemde doğru beslenmenin önemini belirten bir diğer faktör de emziren annelerin yediği gıdalardaki tat veren bileşenlerin sütlerinde bir ila iki saat içinde ortaya çıkarak bebeğin ek gıdaya başladığında yatkınlık göstereceği besinler üzerinde de belirleyici olabilmesidir. Ancak bunun dışında emzirme döneminde fazla miktarlarda tüketildiğinde bebeğin sağlığını ve süt miktarını etkileyebilecek gıdaların farkında olmak önemlidir. Bunun dışında süt miktarını olumsuz etkilemesi nedeniyle bu dönemde stresten de uzak durulmalıdır. Bol su tüketimi ise sütün içeriğinin çoğunlukla su olması sebebiyle büyük öneme sahiptir.

EMZİRME DÖNEMİNDE UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Emzirme döneminde olumsuz etkileyebilecek besinler şu şekilde:

KAFEİN

Kafein alımınızı günde en fazla üç fincan kafeinli içecekle sınırladığınız sürece anne ve bebek açısından sorun yaratmaz. Ancak düşük dozda alınsa bile bebeğinizin uykusunu olumsuz etkileyebilir ve sinirliliğe neden olabilir. Bu nedenle emzirme işleminiz bittikten sonraki saatlerde kafein almayı tercih edebilirsiniz

ALKOL

Alkol de kafein gibi kan dolaşımınıza ve anne sütünüze geçer, bu nedenle alımı bebekleri (özellikle yeni doğanları) gerginleştirebilir.

BALIK

Balık tüketimi genel olarak yüksek protein ve düşük yağ içeriğine sahip olması nedeniyle günlük beslenmede önerilmesine karşın eser miktarda bile olsa cıva içerebilme ihtimali bebekte beyin gelişimi, konuşma, koordinasyon, dikkat, hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

NANE-MAYDANOZ-ADAÇAYI

Bu bitkilerin yüksek dozlarda alımının anne sütü üretimini azalttığı biliniyor. Az miktarda tüketildiklerinde olumsuz etki görülmemektedir. Biberiye ve kekik gibi bitkiler de benzer etki gösterebilir. Nane ve maydonoz tüketiminin çok fazla miktarlarda olmadığı sürece sorun yaratmayacağı ile ilgili çalışmalar devam ederken adaçayı tüketiminden kaçınılmalıdır.

BAZI SEBZELER

Pırasa, karnabahar, turp ve lahana gibi gaz oluşumuna neden olduğu bilinen bazı sebzelerden uzak durmanız bebeğinizin gaz sorunu yaşamaması açısından önemlidir.

ACI BİBER

Sarımsak, acı biber ve diğer baharatlar gibi güçlü aromalı yiyecekler anne sütünün tadını değiştirebileceği için dikkatli tüketilmelidir.

BİTKİ ÇAYLARI

Gebelik ve emzirme döneminde bitki çayı tüketiminin bebek üzerindeki etkilerine dair kanıtlar yeterli olmadığı için tüketiminden kaçınılmalıdır.

GAZ YAPAN BESİNLER

Kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kurubaklagiller bitkisel protein kaynağı olmalarının yanı sıra gaz yapıcı özelliğe sahip olduklarından bebeğinizde huzursuzluğa sebep oluyorsa bir süre ara verebilirsiniz. Kurubaklagilleri tüketirken haşladığınız suyu tüketmeyerek bu ihtimali azaltabilirsiniz.

Tüm bunların dışında tüketiminizin ardından bebeğinizde gaz, sancı, ağlama, döküntü, ishal gibi belirtilerle karşılaştığınız herhangi bir besinden de uzak durmalısınız.