Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine mini saha yaptırıyor!

Emre Belözoğlu, Bodrum’da aldığı yeni yazlık evinin bahçesine küçük bir futbol sahası yaptırıyor. Yıldız sporcu mini sahada futbol değil, ayak tenisi oynayacak.

Fenerbahçe’de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak’taki Seba Taş Evler’den yeni bir yazlık aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.

Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor.