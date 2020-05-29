Emniyetten 'Yeni trafik cezaları' paylaşımına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada yer alan 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığıyla paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığı altında gerçek dışı bilgiler yer aldığı ve paylaşıldığı belirtildi.