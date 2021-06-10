Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin başarılı olduğunu belirterek, "Halkımız gerçekten çok iyi sahiplendi. Eğer sahiplenmeselerdi, hepsi boşa giderdi. Ne bakanlık ne bizim öncülüğümüz işe yaramayabilirdi ama içselleştirdiler. İlk başta biraz tenkit olsa bile anladılar bunun çok faydalı bir girişim olduğunu. Tabi biraz korona etkiledi. İnşallah korona geçtikten sonra daha hızlı bir şekilde projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.