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Emine Erdoğan'dan kadınlara ‘sürdürülebilir dünya inşa edelim’ çağrısı

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 13:43 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, erkek egemen ve kar odaklı iş dünyasının, tabiata sadece kaynak olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu söyledi.


Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) "Çevreye Duyarlı  Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı konferansı, Emine  Erdoğan'ın katılımıyla New York’taki Türkevi'nde düzenlendi.
 
Türk, Amerikan ve uluslararası iş çevrelerinin yanı sıra sivil toplum  kuruluşlarının temsilcileri, yazar ve akademisyenleri bir araya getiren  konferansta ayrıca "Küresel İklim Değişikliği Sorunu ve Sürdürülebilir Çözümler"  başlıklı panel yapıldı. 
 
Konferansın onur konuğu Emine Erdoğan, konuşmasında çevre konularında  iş kadınlarının rolüne vurgu yapılmasını takdire şayan olarak nitelendirdi ve  şunları kaydetti: 
 
"Erkek egemen ve kar odaklı iş dünyasının, tabiata sadece bir kaynak  olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmek, güçlü kadınlarımızın elinde. Kadına  has pratik zekanın, dönüştürücü gücün, dayanıklılık gibi özelliklerin,  sürdürülebilir bir dünya inşa etmede son derece önemli olduğunu düşünüyorum.  Kadınlarımızın, ara buluculuk ve iletişim güçlerini kullanarak, çevre  diplomasisinde bayrağı en önde taşıyacağına yürekten inanıyorum." 
 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin geçen ay yayınladığı  iklim değişikliği raporunu "tabiatın çığlığı" olarak nitelendiren Erdoğan, rapora  göre son 5 yılın, 1850'den beri en sıcak yıllar olduğunun altını çizdi. 
 
Erdoğan, "Bu nedenle, acil olarak harekete geçmeli, karbon salınımını  düşürecek önlemler almalıyız. Temiz teknoloji, yeşil enerji ve orman alanlarının  genişletilmesi gibi çözümleri mutlaka devreye sokmalıyız. Bilhassa enerji  sektöründe devrimsel nitelikte dönüşümler yapılmalı. Yenilenebilir enerji  kaynaklarına geçiş, bir sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluktur." diye  konuştu. 
 
Kadınların erkeklere kıyasla, hayatlarını kendi faydalarından çok  başkalarının faydası için adadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam  etti: 
 
 "Bu da bize, toplumsal gelişimin anahtarının, kadının elinde olduğunu  gösteriyor. Çevre krizi, insani ve moral değerler krizi, kadınların çözüm  üretebileceği konuların başında geliyor. Çocuklarının eğitimi ile doğrudan  ilgilenen kadınlar, çok boyutlu bir dönüşümün aktörü olabilirler." 
 
 TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da konuşmasında, derneğin çalışmaları  hakkında bilgi verdi. 
 
Bulut, özellikle iş kadınları ve lider kadınların üzerine görevler  düştüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Nitekim, TİKAD birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da öncülük  etmekten, taşın altına elini koymaktan geri durmamıştır. Bütün üye iş  kadınlarımızla birlikte aldığımız prensip kararları doğrultusunda,  işletmelerimizde ve yeni yatırımlarımızda çevreye olan etkisi ve iklim krizine  yol açan faktörlerden herhangi birisine sebep olup olmadığının araştırılmasını ön  şart olarak koyduk. Kendi işletmelerimizde sadece çevre bilincini aşılama  eğitimleri vermekten ibaret olmayan bir yol izleyerek, tüm ürünlerimizde ve  tedarik zincirlerimizde aynı hassasiyeti arama şartları getirdik." 
 
Emine Erdoğan’ın konuşmasının ardından düzenlenen panele New Jersey  City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Louise Stanton, Vuslat Vakfı Kurucusu  Vuslat Doğan Sabancı, ürdürülebilir moda girişimi Fashion 4 Development'ın  Kurucusu Evie Evangelou, bilim insanı Dr. Sweta Chakraborty ve genç çevreci Hana  Katz katıldı. 

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Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan TİKAD
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