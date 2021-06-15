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Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 20:55 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalden  kurtarılan Şuşa'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban  Aliyeva ile bir araya geldik. Ümit ediyorum ki tarih ve kültürün simgesi olan  Şuşa şehri, kısa sürede eski görkemli günlerine dönecektir. Azerbaycan’ın Milli  Kurtuluş Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı
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